Пятеро гражданских погибли от попаданий в Купянском районе

Россияне 19 мая нанесли удары по Купянскому району Харьковщины, есть погибшие и раненые.

Источник: Харьковская ОВА, Харьковская областная прокуратура

Детали: В результате обстрела из РСЗО "Ураган" сел Новоосиново и Ковшаровка погибли пять гражданских лиц.

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Погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет.

Еще девять травмированы: пять мужчин и четыре женщины.

Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила о 5 погибших и 10 раненых.