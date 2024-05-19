Пятеро гражданских погибли от попаданий в Купянском районе
Воскресенье, 19 мая 2024, 15:26
Россияне 19 мая нанесли удары по Купянскому району Харьковщины, есть погибшие и раненые.
Источник: Харьковская ОВА, Харьковская областная прокуратура
Детали: В результате обстрела из РСЗО "Ураган" сел Новоосиново и Ковшаровка погибли пять гражданских лиц.
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Погибли мужчины 64, 65 и 58 лет, а также две женщины 56 и 72 лет.
Еще девять травмированы: пять мужчин и четыре женщины.
Впоследствии Харьковская областная прокуратура сообщила о 5 погибших и 10 раненых.