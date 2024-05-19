Вертоліт із президентом Ірану зазнав аварії – ЗМІ

Гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, імовірно, зазнав катастрофи у неділю, наслідки невідомі.

Джерело: AP з посиланням на іранське державне телебачення, Tasnim, IRNA

Деталі: Іранське державне телебачення повідомило, що гелікоптер із Раїсі зазнав "жорсткої посадки".

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Раїсі здійснював поїздку в іранській провінції Східний Азербайджан. Державне телебачення повідомило, що інцидент стався поблизу міста Джольфа, що на кордоні з Азербайджаном, приблизно за 600 км на північний захід від столиці Ірану Тегерана.

За даними державного телебачення, рятувальники намагалися дістатися до місця події, але їм завадили погані погодні умови в цьому районі. Повідомлялося про сильний дощ з вітром.

Раїсі перебував в Азербайджані у неділю зранку, де разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Ця дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Аракс.

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Іран використовує в країні різні види вертольотів, але міжнародні санкції ускладнюють отримання запчастин для них. Його військово-повітряний флот також значною мірою сформований ще до Ісламської революції 1979 року.

Як повідомляє агентство Tasnim, у колоні було три вертольоти, два з яких перевозили міністрів і чиновників, і вони благополучно прибули до місця призначення.

За повідомленнями, у вертольоті з президентом також були Сейєд Мохаммад-Алі Аль-Хашем, імам п'ятничної молитви в Тебрізі, і міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян.

"Враховуючи телефонний дзвінок, зроблений одним із супутників президента до центрального штабу після аварії, є значна надія, що обійшлося без жертв", - повідомляє Tasnim.

Водночас агентство IRNA повідомляє, що гелікоптер із Раїсі зазнав аварії й "розбився при посадці", однак наразі немає інформації про можливих постраждалих чи пошкодження.

Довідково: Іран підтримує Росію в її загарбницькій війні проти України. Зокрема, продає країні-агресору безпілотники "Шахед", якими РФ постійно атакує українську територію. Крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва дронів у Росії та Білорусі.

У квітні Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульському комплексу в Дамаску, в результаті якого загинули кілька членів КВІР.

14 травня Рада ЄС погодила розширення санкційного механізму проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.