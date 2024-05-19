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Вертолет с президентом Ирана попал в аварию – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 16:20
Вертолет с президентом Ирана попал в аварию – СМИ
Эбрагим Раиси, фото AFP via Getty Images

Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, вероятно, потерпел катастрофу в воскресенье, последствия неизвестны.

Источник: AP со ссылкой на иранское государственное телевидение, Tasnim, IRNA

Детали: Иранское государственное телевидение сообщило, что вертолет с Раиси потерпел "жесткую посадку".

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Раиси совершал поездку в иранской провинции Восточный Азербайджан. Государственное телевидение сообщило, что инцидент произошел вблизи города Джольфа, что на границе с Азербайджаном, примерно в 600 км к северо-западу от столицы Ирана Тегерана.

По данным государственного телевидения, спасатели пытались добраться до места происшествия, но им помешали плохие погодные условия в этом районе. Сообщалось о сильном дожде с ветром.

Раиси находился в Азербайджане в воскресенье утром, где вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу. Эта дамба является третьей, которую обе страны построили на реке Аракс.

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Иран использует в стране различные виды вертолетов, но международные санкции затрудняют получение запчастей для них. Его военно-воздушный флот также в значительной степени сформирован еще до Исламской революции 1979 года.

Как сообщает агентство Tasnim, в колонне было три вертолета, два из которых перевозили министров и чиновников, и они благополучно прибыли к месту назначения.

По сообщениям, в вертолете с президентом также были Сейед Мохаммад-Али Аль-Хашем, имам пятничной молитвы в Тебризе, и министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян.

"Учитывая телефонный звонок, сделанный одним из спутников президента в центральный штаб после аварии, есть значительная надежда, что обошлось без жертв", - сообщает Tasnim.

В то же время агентство IRNA сообщает, что вертолет с Раиси потерпел крушение и "разбился при посадке", однако пока нет информации о возможных пострадавших или повреждениях.

Справочно: Иран поддерживает Россию в ее захватнической войне против Украины. В частности, продает стране-агрессору беспилотники "Шахед", которыми РФ постоянно атакует украинскую территорию. Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси.

В апреле Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль с помощью ракет и беспилотников в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому комплексу в Дамаске, в результате которого погибли несколько членов КСИР.

14 мая Совет ЕС согласовал расширение санкционного механизма против Ирана за его поддержку России в войне против Украины и деструктивные действия на Ближнем Востоке.

Темы: Иран
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