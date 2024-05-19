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На фронті понад 90 боєзіткнень, жорсткі бої на Сіверському й Покровському напрямках

Катерина ТищенкоНеділя, 19 травня 2024, 17:41
На фронті понад 90 боєзіткнень, жорсткі бої на Сіверському й Покровському напрямках
фото Генштабу ЗСУ

Станом на 16 годину на фронті відбулося вже понад 90 бойових зіткнень, росіяни обстріляли з артилерії Сумщину, найбільше ворожих атак на Покровському та Сіверському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Російські окупанти обстріляли з артилерії населені пукти Сопич, Нова Гута та Іскрисківщина Сумської області. Захисники стійко тримають зайняті позиції, б’ють ворога та знищують його техніку.

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На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати українську оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.

На Куп’янському напрямку Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.

Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває. Наші воїни наявними засобами подавляють наступальний потенціал противника та подекуди контратакують.

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На Краматорському напрямку ворог провів 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Одне бойове зіткнення ще триває.

Не спадає натиск загарбників на Покровському напрямку. Ворог 23 рази намагався прорвати українську оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

Ворог удвічі наростив кількість атак на Курахівському напрямку. Кількість бойових дій збільшилась з п’яти до десяти. Ще одне на даний час триває.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно штурмував українські позиції поблизу Кринок. Наразі українські воїни відбивають п’яту атаку.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теми: Генштабвійна
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