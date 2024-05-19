На фронте более 90 боестолкновений, жесткие бои на Северском и Покровском направлениях

По состоянию на 16 часов на фронте произошло уже более 90 боевых столкновений, россияне обстреляли из артиллерии Сумскую область, больше всего вражеских атак на Покровском и Северском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Российские оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пукты Сопич, Новая Гута и Искрисковщина Сумской области. Защитники стойко держат занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

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На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлена. В настоящее время произошло восемь боевых столкновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону у Волчанска, Старицы, Липцы. Украинские воины достаточно уверенно удерживают свои позиции, наносят российским войскам ощутимые потери и осуществляют собственные контратакующие действия.

На Купянском направлении Силы обороны уже отбили пять вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, еще две продолжаются.

Жесткие бои идут на Северском направлении. По состоянию на сейчас в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Ивано-Дарьевки произошло 21 боевое столкновение. Еще одно продолжается. Украинские воины имеющимися средствами подавляют наступательный потенциал противника и иногда контратакуют.

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На Краматорском направлении враг провел 13 атак, в частности, неподалеку Васильевки, Калиновки, Клещеевки и Ивановского. Одно боевое столкновение еще продолжается.

Не спадает натиск захватчиков на Покровском направлении. Враг 23 раза пытался прорвать украинскую оборону неподалеку от Евгеновки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Северного, Уманского Нетайлово. Десять столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются.

Враг вдвое нарастил количество атак на Кураховском направлении. Количество боевых действий увеличилось с пяти до десяти. Еще одно в настоящее время продолжается.

На Приднепровском направлении враг четыре раза безуспешно штурмовал украинские позиции вблизи Крынок. Сейчас украинские воины отражают пятую атаку.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.