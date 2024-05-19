Зеленський: Маємо міцніші позиції на Харківщині, окупанти не можуть розтягнути наші сили

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Сили оборони зміцнили позиції на Харківщині, росіяни не досягають завдання розтягнути українські сили.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах.

Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! І при цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших.

Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини".