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Зеленський: Маємо міцніші позиції на Харківщині, окупанти не можуть розтягнути наші сили

Катерина ТищенкоНеділя, 19 травня 2024, 19:52
Зеленський: Маємо міцніші позиції на Харківщині, окупанти не можуть розтягнути наші сили
Володимир Зеленський у зверненні 19 травня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Сили оборони зміцнили позиції на Харківщині, росіяни не досягають завдання розтягнути українські сили.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах.

Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! І при цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших.

Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини".

Теми: ЗеленськийХарківська областьвійна
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