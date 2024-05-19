Зеленский: Мы укрепили позиции на Харьковщине, оккупанты не могут растянуть наши силы

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Силы обороны укрепили позиции на Харьковщине, россияне не достигают задачи растянуть украинские силы.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня, как ежедневно, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий – всей линии защиты. Был доклад главкома – генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах.

Результаты этих дней – всей недели – мы имеем более прочные позиции на Харьковщине. Пятьдесят седьмая бригада, Восемьдесят вторая бригада ДШВ – спасибо вам, воины! И при этом наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях – в частности, в районах города Часов Яр и других.

Собственно, оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины".