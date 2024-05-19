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Зеленский: Мы укрепили позиции на Харьковщине, оккупанты не могут растянуть наши силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 мая 2024, 19:52
Зеленский: Мы укрепили позиции на Харьковщине, оккупанты не могут растянуть наши силы
Владимир Зеленский в обращении 19 мая, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Силы обороны укрепили позиции на Харьковщине, россияне не достигают задачи растянуть украинские силы.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня, как ежедневно, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий – всей линии защиты. Был доклад главкома – генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах.

Результаты этих дней – всей недели – мы имеем более прочные позиции на Харьковщине. Пятьдесят седьмая бригада, Восемьдесят вторая бригада ДШВ – спасибо вам, воины! И при этом наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях – в частности, в районах города Часов Яр и других.

Собственно, оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины".

Темы: ЗеленскийХарьковская областьвойна
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