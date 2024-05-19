За тиждень на Харківському напрямку росіяни втратили 1,5 тисячі особового складу – Генштаб

фото зі сторінки Генштабу ЗСУ в Facebook

Протягом цього тижня на Харківському напрямку росіяни втратили 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:30

Дослівно: "Загалом, впродовж поточного тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки.

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Зокрема, знищено вісім танків, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну систему ППО, 75 БпЛА, 66 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки противника. Окрім цього, пошкоджено дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 32 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога".

Деталі: Станом на 19:30 з початку доби на фронті загалом відбулося 105 бойових зіткнень.

Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві – тривають.

На Сіверському напрямку з початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває.

Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут українську оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.

На інших напрямках без суттєвих змін.