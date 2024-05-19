За неделю на Харьковском направлении россияне потеряли 1,5 тысячи личного состава – Генштаб

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В течение этой недели на Харьковском направлении россияне потеряли 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19:30

Дословно: "В общем, в течение текущей недели потери российских оккупантов на Харьковском направлении составили 1572 личного состава и 263 единицы вооружения и военной техники.

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В частности, уничтожено восемь танков, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, одна система ПВО, 75 БпЛА, 66 автомобилей и 12 единиц специальной техники противника. Кроме этого, повреждены девять танков, 11 боевых бронированных машин, 21 артиллерийская система, 32 автомобиля и три единицы специальной техники врага".

Детали: По состоянию на 19:30 с начала суток на фронте в целом произошло 105 боевых столкновений.

Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии приграничные районы Черниговской и Сумской областей. К населенным пунктам, подвергшимся артобстрелам с начала суток, добавились Луговка, Дружба, Белополье.

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На Харьковском направлении оккупанты атакуют подразделения Сил обороны при поддержке авиации, наносят удары управляемыми авиабомбами. С начала суток на данном направлении произошло 11 боестолкновений, из которых четыре еще продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны уже отразили 10 вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки. Еще две – продолжаются.

На Северском направлении с начала суток в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Ивано-Дарьевки отражены 22 вражеских атаки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. 25 раз с начала суток враг пытался прорвать здесь украинскую оборону. Семь столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются.

На Краматорском и Приднепровском направлениях вечером интенсивность вражеских атак несколько снизилась. На каждом из направлений еще продолжается по одному боестолкновению.

На других направлениях без существенных изменений.