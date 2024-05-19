Росіяни обстрілюють Вовчанськ: є загиблий і поранені
Неділя, 19 травня 2024, 21:52
У Вовчанську на півночі Харківщини внаслідок російських обстрілів у неділю загинув чоловік, ще троє зазнали поранень.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік.
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Також сьогодні через обстріли з боку ЗС РФ у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків.
У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури".