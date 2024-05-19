Росіяни обстрілюють Вовчанськ: є загиблий і поранені

У Вовчанську на півночі Харківщини внаслідок російських обстрілів у неділю загинув чоловік, ще троє зазнали поранень.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

наслідки обстрілу Вовчанська, фото прокуратури

Дослівно: "19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік.

Реклама:

Також сьогодні через обстріли з боку ЗС РФ у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків.

У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури".