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Росіяни обстрілюють Вовчанськ: є загиблий і поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 19 травня 2024, 21:52
Росіяни обстрілюють Вовчанськ: є загиблий і поранені
наслідки обстрілу Вовчанська, фото прокуратури

У Вовчанську на півночі Харківщини внаслідок російських обстрілів у неділю загинув чоловік, ще троє зазнали поранень.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

наслідки обстрілу Вовчанська, фото прокуратури
наслідки обстрілу Вовчанська, фото прокуратури

Дослівно: "19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік.

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Також сьогодні через обстріли з боку ЗС РФ у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків.

 

У місті та населених пунктах громади знищено житлові будинки, лікарні та інші об’єкти цивільні інфраструктури".

Теми: Харківська областьвійна
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