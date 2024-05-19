Россияне обстреливают Волчанск: есть погибший и раненые
Воскресенье, 19 мая 2024, 21:52
В Волчанске на севере Харьковщины в результате российских обстрелов в воскресенье погиб человек, еще трое получили ранения.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "19 мая около 3:30 из-за российского удара по г. Волчанск погиб 63-летний мужчина.
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Также сегодня из-за обстрелов со стороны ВС РФ в Волчанске получили ранения еще трое мужчин.
В городе и населенных пунктах громады уничтожены жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры".