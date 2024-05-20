Ситуація на фронті напружена, але контрольована – Генштаб

У зведенні за 22.30 минулої доби Генштаб ЗСУ повідомляє, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: З початку минулої доби російські окупанти завдали чотири ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, 35 авіаударів із застосуванням 38 КАБів, понад 409 ударів дронами-камікадзе, здійснили майже три тисячі обстрілів позицій наших військ із різних видів озброєння, зокрема, близько 90 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Дослівно: "Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу".

Деталі: На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаударів та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється.

За попередніми даними, загальні втрати ворога протягом доби на цьому напрямку склали 114 осіб. Також противник втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них – три танки, одна бойова броньована машина, вісім артилерійських систем, 10 БПлА та вісім одиниць автомобільної техніки.

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На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку противник активних дій не проводив. Натомість, українські воїни тримали ворога під вогневим контролем, мали успіх на окремих ділянках. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо укріплення оборонних рубежів.

З початку доби жорсткі бої тривали на Сіверському напрямку. Тут впродовж минулого дня російські окупанти здійснили 23 спроби прорвати оборону українськиих військ. Ворог намагався вклинитися в оборону в районі Білогорівки, атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат, а саме: 53 особи вбитими та пораненими, 14 одиниць озброєння та військової техніки, з них: два танки, та 11 бойових броньованих машин та ще один засіб РЕБ.

На Краматорському напрямку російський агресор 14 разів намагався прорвати оборону українських військ поблизу населених пунктів Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Для підтримки дій своїх штурмових підрозділів застосовував керовані авіаційні бомби. Успіху не мав.

Інтенсивно ворог атакував українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 25 штурмів позицій Сил оборони, намагався наростити зусилля вогневого контролю на окремих ділянках, завдаючи авіаударів із застосуванням КАБів. На напрямку Нетайлове – Яснобродівка триває бій. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Попередні втрати противника на цьому напрямку склали: 118 окупантів вбитими та пораненими, знищено один танк і 2 бойові броньовані машини, Крім того, ще один танк, дві бойові броньовані машини та дві артилерійські системи пошкоджено.

На Курахівському напрямку кількість боїв склала 10. Загарбники намагаються просунутися в до населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Українські оборонці відбили всі атаки відбито. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні спроби прорвати оборону українських військ у напрямку Старомайорського та Урожайного. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися шість разів відтіснити українські підрозділи від Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали. За даними Генштабу, українські військові не допустили втрат своїх позицій.

Дослівно: "Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. Здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення, за можливості рухаються вперед, витісняючи російських окупантів з їхніх позицій".