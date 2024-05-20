Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая – Генштаб

В сводке за 22.30 минувших суток Генштаб ВСУ сообщает, что ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

Источник: сводка Генштаба

Детали: С начала минувших суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением пяти ракет, 35 авиаударов с применением 38 КАБов, более 409 ударов дронами-камикадзе, осуществили почти три тысячи обстрелов позиций наших войск из различных видов вооружения, в частности, около 90 с применением реактивных систем залпового огня.

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Дословно: "Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления".

Детали: На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты наносили авиаудары и не оставляли попыток прорвать нашу оборону у Волчанска, Старицы, Липцов и Зеленого. В ответ украинские воины нанесли захватчикам ощутимые потери, информация о которых уточняется.

По предварительным данным, общие потери врага в течение суток на этом направлении составили 114 человек. Также противник потерял 30 единиц вооружения и военной техники, из них – три танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем, 10 БПлА и восемь единиц автомобильной техники.

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На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 12. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.

На Лиманском направлении противник активных действий не проводил. Зато украинские воины держали врага под огневым контролем, имели успех на отдельных участках. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по укреплению оборонительных рубежей.

С начала суток жесткие бои продолжались на Северском направлении. Здесь в течение прошлого дня российские оккупанты совершили 23 попытки прорвать оборону украинских войск. Враг пытался вклиниться в оборону в районе Белогоровки, атаковал 17 раз. Успеха не имел и понес значительные потери, а именно: 53 человека убитыми и ранеными, 14 единиц вооружения и военной техники, из них: два танка, и 11 боевых бронированных машин и еще одно средство РЭБ.

На Краматорском направлении российский агрессор 14 раз пытался прорвать оборону украинских войск вблизи населенных пунктов Калиновка, Новый, Ивановское, Клищеевка и Андреевка. Для поддержки действий своих штурмовых подразделений применял управляемые авиационные бомбы. Успеха не имел.

Интенсивно враг атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 25 штурмов позиций Сил обороны, пытался нарастить усилия огневого контроля на отдельных участках, нанося авиаудары с применением КАБов. На направлении Нетайлово - Яснобродовка продолжается бой. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

Предварительные потери противника на этом направлении составили: 118 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен один танк и 2 боевые бронированные машины, кроме того, еще один танк, две боевые бронированные машины и две артиллерийские системы повреждены.

На Кураховском направлении количество боев составило 10. Захватчики пытаются продвинуться в к населенным пунктам Георгиевка, Парасковиевка, Новомихайловка и Водяное. Украинские защитники отбили все атаки отбиты. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении противник совершил четыре безуспешные попытки прорвать оборону украинских войск в направлении Старомайорского и Урожайного. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались шесть раз оттеснить украинские подразделения от Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели. По данным Генштаба, украинские военные не допустили потерь своих позиций.

Дословно: "Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. Осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения, по возможности двигаются вперед, вытесняя российских оккупантов с их позиций".