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Ворог атакував 13 громад Сумщини, в області – понад 230 вибухів за добу

Ольга Глущенко Понеділок, 20 травня 2024, 01:48
Ворог атакував 13 громад Сумщини, в області – понад 230 вибухів за добу
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 43 обстріли Сумської області, скидали міни і ВОГ, Хотінській громаді поранення отримав місцевий житель.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів та артилерії, 10 вибухів.

Білопільську громаду атакував FPV-дронами, здійснив обстріли з АГС і ствольної артилерії, 24 вибухи.

На територію Свеської громади росіяни скинули 4 міни.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманьській громаді були мінометні обстріли й удар FPV-дронами, 29 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксували обстріли з АГС, мінометів, артилерії скидання з БпЛА боєприпасів типу ВОГ, удар FPV-дроном – 63 вибухи.

По Хотінській громаді були обстріли з мінометів(25 вибухів). Внаслідок одного з них поранення отримав місцевий житель.

По Юнаківській громаді ворог вдарив з артилерії та мінометів, 26 вибухів.

По Миропільській громаді здійснив артилерійський обстріл, 6 вибухів.

У Глухівській громаді зафіксували мінометний обстріл, 2 вибухи.

По Середино-Будській громаді були артилерійські обстріли та обстріл з мінометів, 17 вибухів.

По Дружбівській громаді росіяни били з артилерії, 8 вибухів.

На територію Новослобідської громади окупанти скинули 10 мін.

По Шалигинській громаді здійснили мінометні обстріли, 11 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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