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Враг атаковал 13 громад Сумщины, в области – более 230 взрывов за сутки

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 мая 2024, 01:48
Враг атаковал 13 громад Сумщины, в области – более 230 взрывов за сутки
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 43 обстрела Сумской области, сбрасывали мины и ВОГ, в Хотинской общине ранения получил местный житель.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 236 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Есманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Свесская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов и артиллерии, 10 взрывов.

Белопольскую громаду атаковал FPV-дронами, совершил обстрелы из АГС и ствольной артиллерии, 24 взрыва.

На территорию Свесской громады россияне сбросили 4 мины.

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По Эсманьской громаде были минометные обстрелы и удар FPV-дронами, 29 взрывов.

В Великописаревской громаде зафиксировали обстрелы из АГС, минометов, артиллерии сброс с БпЛА боеприпасов типа ВОГ, удар FPV-дроном - 63 взрыва.

По Хотинской общине были обстрелы из минометов (25 взрывов). В результате одного из них ранения получил местный житель.

По Юнаковской общине враг ударил из артиллерии и минометов, 26 взрывов.

По Миропольской громаде совершил артиллерийский обстрел, 6 взрывов.

В Глуховской громаде зафиксировали минометный обстрел, 2 взрыва.

По Середино-Будской общине были артиллерийские обстрелы и обстрел из минометов, 17 взрывов.

По Дружбовской громаде россияне били из артиллерии, 8 взрывов.

На территорию Новослободской громады оккупанты сбросили 10 мин.

По Шалыгинской громаде осуществили минометные обстрелы, 11 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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