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На Львівщині працювала ППО – голова ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 20 травня 2024, 03:46
На Львівщині працювала ППО – голова ОВА
МОБІЛЬНА ГРУПА ППО, ФОТО ЕКС-КОМАНДУВАЧА ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗСУ СЕРГІЯ НАЄВА У TELEGRAM

Вночі та вранці 20 травня голова Львівської військової адміністрація Максим Козицький повідомляв про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: Козицький у телеграм

Пряма мова: "У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи".

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Деталі: О 2:57 у Львівській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

О 4:25 у Львівській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено: О 5:00 у Львівській області знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

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О 5:33 Козицький повідомив, що на Львівщині знову працює ППО.

Теми: ЛьвівщинаППОбезпілотники
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