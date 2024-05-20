На Львівщині працювала ППО – голова ОВА

МОБІЛЬНА ГРУПА ППО, ФОТО ЕКС-КОМАНДУВАЧА ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗСУ СЕРГІЯ НАЄВА У TELEGRAM

Вночі та вранці 20 травня голова Львівської військової адміністрація Максим Козицький повідомляв про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Джерело: Козицький у телеграм

Пряма мова: "У Львівській області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи".

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Деталі: О 2:57 у Львівській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

О 4:25 у Львівській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено: О 5:00 у Львівській області знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

О 5:33 Козицький повідомив, що на Львівщині знову працює ППО.