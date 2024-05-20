На Львовщине работала ПВО – глава ОВА

МОБИЛЬНАЯ ГРУППА ПВО, ФОТО ЭКС-КОМАНДУЮЩЕГО ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ ВСУ СЕРГЕЯ НАЕВА В TELEGRAM

Ночью и утром 20 мая глава Львовской военной администрация Максим Козицкий сообщал о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

Источник: Козицкий в телеграмм

Прямая речь: "Во Львовской области по вражеским целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы".

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Детали: В 2:57 во Львовской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.

В 4:25 во Львовской области объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено: В 5:00 во Львовской области снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

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В 5:33 Козицкий сообщил, что на Львовщине снова работает ПВО.