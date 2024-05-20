Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

На Львовщине работала ПВО – глава ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 мая 2024, 03:46
На Львовщине работала ПВО – глава ОВА
МОБИЛЬНАЯ ГРУППА ПВО, ФОТО ЭКС-КОМАНДУЮЩЕГО ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ ВСУ СЕРГЕЯ НАЕВА В TELEGRAM

Ночью и утром 20 мая глава Львовской военной администрация Максим Козицкий сообщал о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

Источник: Козицкий в телеграмм

Прямая речь: "Во Львовской области по вражеским целям работают воины ПвК "Запад" и мобильные огневые группы".

Реклама:

Детали: В 2:57 во Львовской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.

В 4:25 во Львовской области объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено: В 5:00 во Львовской области снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ

В 5:33 Козицкий сообщил, что на Львовщине снова работает ПВО.

Темы: ЛьвовщинаПВОбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Львовщина
В результате взрыва гранаты на Львовщине погиб мужчина
Россияне попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии на Львовщине − ОВА
Россия ночью атаковала два энергетические объекта на Львовщине, начались пожары
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: