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Вночі росіяни вдарили по Ізюму "Іскандером": пошкоджено пам'ятку архітектури

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 травня 2024, 11:14
Вночі росіяни вдарили по Ізюму Іскандером: пошкоджено пам'ятку архітектури
фото прокуратури

В ніч на 20 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, орієнтовно о 1:05  20 травня російські військові завдали ракетного удару по місту Ізюм, в результаті чого було пошкоджено дім культури, що є памʼяткою архітектури.

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Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер".

 

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

 

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Харківська областьвійна
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