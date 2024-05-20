Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Ночью россияне ударили по Изюму "Искандером": поврежден памятник архитектуры

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 мая 2024, 11:14
Ночью россияне ударили по Изюму Искандером: поврежден памятник архитектуры
фото прокуратуры

В ночь на 20 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, ориентировочно в 1:05 20 мая российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм, в результате чего был поврежден дом культуры, который является памятником архитектуры.

Реклама:

Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер".

 

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

 

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ

США виделили новый пакет помощи для Украины на $275 млн

25 мая выключать свет будут только в часы "вечернего пика"

За Насирова, который уже полтора года сидит в СИЗО, внесли залог

Кабмин разрешил использование каннабиса в научных и медицинских целях

Разведка Британии: Россия задействовала "африканские ресурсы" при наступлении на Волчанск

Все новости...
Харьковская область
Ситуация на фронте обострена, с начала суток уже было 30 боестолкновений − Генштаб
Российские удары по Харьковщине 19 мая: 22 госпитализированных, из них 6 − тяжелые в реанимации
Россияне обстреливают Волчанск: есть погибший и раненые
Последние новости
02:26
В Харькове из-за российского обстрела частично разрушен лицей
01:45
Столтенберг призвал союзников НАТО разрешить бить по территории РФ
01:31
теннисУже шестеро: Стародубцева пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
00:47
Харьков под вражеским обстрелом: прогремела серия взрывов
00:24
Главу Пентагона снова госпитализируют
23:41
В Германии выступили за равномерное распределение беженцев из Украины по ЕС
23:32
Когда в "Улье" тихо. Как Россия уже второй раз лишает детей Харьковщины возможности учиться
23:31
Новости экономики 24 мая: новый исторический минимум курса гривны, за Насирова внесли залог
23:17
БоксКоманда Усика обратилась к IBF, чтобы сохранить титул абсолютного чемпиона мира
23:10
Зеленский о новой помощи от США: Пакет критически важен сейчас, когда враг усилил атаки
Все новости...
Реклама:
Реклама: