Ночью россияне ударили по Изюму "Искандером": поврежден памятник архитектуры

В ночь на 20 мая российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, ориентировочно в 1:05 20 мая российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм, в результате чего был поврежден дом культуры, который является памятником архитектуры.

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Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер".

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.