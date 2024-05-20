Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Прем’єрка Естонії розповіла, що деякі країни вже тренують військових в Україні

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінПонеділок, 20 травня 2024, 11:21
Прем’єрка Естонії розповіла, що деякі країни вже тренують військових в Україні
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Каллас зазначила, що союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з Росією.

Реклама:

Вона розповіла, що "є країни, які вже тренують солдатів на місцях", і вони роблять це на свій страх і ризик.

За її словами, якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про взаємну оборону. 

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... бомбити Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав", – заявила Каллас.

ВІДЕО ДНЯ

В Естонії, за словами прем’єрки, для відправки інструкторів в Україну потрібне схвалення парламенту. "Це відкрита публічна дискусія, але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати", – сказала вона. 

Каллас ще раз висловила переконання, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати українських солдатів на території України.

"Російська пропаганда тільки й робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку...  Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", – вважає Каллас.

Ще в березні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякав, що деяка кількість західних військових вже присутні на території України, і це фактично не є таємницею.

Американське видання Breaking Defense повідомляло, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки солдатів в Україну.

Пізніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправки солдатів в Україну не знайшла розвитку – ні в Естонії, ні на рівні Європейського Союзу.

Теми: Естоніявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ

США виділили новий пакет допомоги для України на $275 млн

25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку"

За Насірова, який вже півтора року сидить у СІЗО, внесли заставу

Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях

Розвідка Британії: Росія задіяла "африканські ресурси" при наступі на Вовчанськ

Усі новини...
Естонія
Прем'єрка Естонії каже, що поки не думає про роботу в структурах ЄС
Мер Тбілісі невдоволений, що глави МЗС Литви, Естонії та Ісландії прийшли на акцію до парламенту
Міністр оборони Естонії заявив, що про відправлення військ в Україну не йдеться
Останні новини
03:50
Генштаб: Українські військові на певних ділянках Харківщини успішно відтісняють ворога
02:26
У Харкові через російський обстріл частково зруйнований ліцей
01:45
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити Україні бити по території РФ
01:31
тенісВже шестеро: Стародубцева пробилася до основної сітки Ролан Гаррос
00:47
Харків під ворожим обстрілом: пролунала серія вибухів
00:24
Очільника Пентагону знову госпіталізують
23:41
У Німеччині виступили за рівномірний розподіл біженців з України по ЄС
23:32
Коли у "Вулику" тихо. Як Росія вже вдруге позбавляє дітей Харківщини можливості вчитися
23:31
Новини економіки 24 травня: новий історичний мінімум курсу гривні, за Насірова внесли заставу
23:17
БоксКоманда Усика звернулася до IBF, щоб зберегти титул абсолютного чемпіона світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: