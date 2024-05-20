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Премьер Эстонии рассказала, что некоторые страны уже тренируют военных в Украине

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПонедельник, 20 мая 2024, 11:21
Премьер Эстонии рассказала, что некоторые страны уже тренируют военных в Украине
Фото: Getty Images

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые государства уже направили своих инструкторов в Украину для тренировки украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Каллас отметила, что союзники по НАТО не должны опасаться, что отправка войск в Украину для тренировки ее солдат может втянуть Альянс в войну с Россией.

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Она рассказала, что "есть страны, которые уже тренируют солдат на местах", и они делают это на свой страх и риск.

Если бы российские войска напали на учебный персонал стран НАТО в Украине, то, по словам Каллас, это не привело бы к автоматической активации статьи 5 о взаимной обороне.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто отправил своих людей, скажут: "Это статья 5. Давайте... бомбить Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют за собой оснований", – заявила Каллас.

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В Эстонии, по словам премьера, для отправки инструкторов в Украину требуется одобрение парламента. "Это открытая публичная дискуссия, но я думаю, что мы не должны сейчас ничего исключать", – сказала она.

Каллас еще раз выразила убеждение, что не видит риска прямого конфликта с Россией, если союзники будут помогать Киеву тренировать украинских солдат на территории Украины.

"Российская пропаганда только и делает, что говорит о войне с НАТО, поэтому им не нужен повод для этого. Что бы мы ни делали со своей стороны...  Если они захотят напасть, они нападут", – считает Каллас.

Еще в марте министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекал, что некоторое количество западных военных уже присутствуют на территории Украины, и это фактически не является тайной.

Американское издание Breaking Defense сообщало, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки солдат в Украину.

Позже министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что идея отправки солдат в Украину не нашла развития – ни в Эстонии, ни на уровне Европейского Союза.

Темы: Эстониявойна
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