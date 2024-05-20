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У Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 травня 2024, 11:30
У Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів
Фото: скриншот з відео

Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, Telegram-канали публікують відео зі стовпом диму над містом, російські пропагандисти пишуть про ракетний удар, а голова Луганської ОВА зазначив, що на місці влучання облаштоване військове містечко окупантів.

Джерело: "Радіо Свобода", пропагандисти "РИА Новости", Telegram-канал ASTRA, керівник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram

Деталі: Telegram-канали пишуть, що вибухи наче сталися в районі селища Ювілейне.

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Імовірною метою удару в соцмережах називають колишню Луганську академію внутрішніх справ. Російські "воєнкори" заявляють, що удар могли завдати ракети Storm Shadow.

Російські пропагандисти з посиланням на неназване "джерело" також поскаржились на пожежу в районі  "житлових кварталів" селища Ювілейне начебто через "ракетний удар ЗСУ".

Оновлено. Керівник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що у місцевих чатах луганчани підтверджують, що на місці влучання облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. Він уточнив, що до 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, яку потім облюбували окупанти.

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Пряма мова Лисогора: "Знову важкий початок тижня для окупантів у Луганську. За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська".

Більше деталей: За його словами, "честь руського офіцера" – це ховатись за спинами наших співвітчизників та серед наших домівок. "В цілому нічого нового. Вітаємо наших бійців з вдалим полюванням, а також вдячні нашим людям за точні координати", - зазначив керівник. ОВА.

Теми: Луганськвійна
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