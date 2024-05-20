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В Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов

Станислав ПогориловПонедельник, 20 мая 2024, 11:30
В Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов
фото: скриншот с видео

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы, Telegram-каналы публикуют видео со столбом дыма над городом, российские пропагандисты пишут о ракетном ударе, а глава Луганской ОВА отметил, что на месте попадания обустроен военный городок оккупантов.

Источник: "Радио Свобода", пропагандисты "РИА Новости", Telegram-канал ASTRA руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram

Детали: Telegram-каналы пишут, что взрывы как будто произошли в районе поселка Юбилейный.

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Вероятной целью удара в соцсетях называют бывшую Луганскую академию внутренних дел. Российские "военкоры" заявляют, что удар могли нанести ракеты Storm Shadow.

Российские пропагандисты со ссылкой на неназванный "источник" также пожаловались на пожар в районе "жилых кварталов" поселка Юбилейный якобы из-за "ракетного удара ВСУ".

Обновлено. Руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что в местных чатах луганчане подтверждают, что на месте попадания обустроен военный городок посреди гражданской застройки. Он уточнил, что до 2014 года в этом районе работала академия внутренних дел, которую потом облюбовали оккупанты.

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Прямая речь Лысогора: "Опять тяжелое начало недели для оккупантов в Луганске. По информации из открытых источников стало известно об очередном удачном попадании наших ракетчиков по базе рашистов в поселке Юбилейном в пригороде Луганска".

Больше деталей: По его словам, честь русского офицера" - это прятаться за спинами наших соотечественников и среди наших домов. "В целом ничего нового. Поздравляем наших бойцов с удачной охотой, а также благодарны нашим людям за точные координаты", - отметил руководитель. ОВА.

Темы: Лугансквойна
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