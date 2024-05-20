Росіяни поцілили по підприємству в Херсоні, загинув чоловік – ОВА
Понеділок, 20 травня 2024, 11:54
Російські війська у понеділок 20 травня завдали удару по Дніпровському району Херсона, поцілили по підприємству, один чоловік загинув, ще один отримав поранення.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно: "Окупанти завдали удару по Дніпровському району міста. Снаряди поцілили по одному з підприємств. Наразі відомо про одного загиблого та одного постраждалого".
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Деталі: Повідомляється, що від смертельних поранень зупинилось серце чоловіка. Також внаслідок обстрілу було травмовано 72-річного чоловіка, якого з мінно-вибуховою травмою шпиталізували до лікарні. Нині медики його дообстежують.