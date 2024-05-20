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Россияне попали по предприятию в Херсоне, погиб человек - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 20 мая 2024, 11:54
Россияне попали по предприятию в Херсоне, погиб человек - ОВА
фото: скриншот с видео

Российские войска в понедельник 20 мая нанесли удар по Днепровскому району Херсона, попали по предприятию, один человек погиб, еще один получил ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Оккупанты нанесли удар по Днепровскому району города. Снаряды попали по одному из предприятий. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем".

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Детали: Сообщается, что от смертельных ранений остановилось сердце мужчины. Также в результате обстрела был травмирован 72-летний мужчина, которого с минно-взрывной травмой госпитализировали в больницу. Сейчас медики его дообследуют.

Темы: Херсонобстрелжертвы
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