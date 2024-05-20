Ситуація на фронті загострена, від початку доби вже було 30 боєзіткнень − Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ситуація на фронті загострилася, росіяни тиснуть на низці напрямків, лише від початку доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу станом на 10:30 20 травня у Facebook

Дослівно Генштаб: "З початку доби ситуація на фронті загострена, російські загарбники здійснили 533 обстріли позицій наших військ, застосували понад 50 дронів-камікадзе. На цей час відбулося понад 30 бойових зіткнень, по одному ракетному та авіаудару".

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Деталі: За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, росіяни завдали 5 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 55 авіаційних ударів, під час яких скинули 79 КАБів. Крім того, загарбники задіяли для ударів 1 066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу "Shahed" та "Ланцет".

Окупанти минулої доби 4 056 разів обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, із них 118 обстрілів відбулося з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, за даними Генштабу, українські підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

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"За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Наші воїни знищили 1 танк, артсистему, 8 одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 8 артилерійських систем та 6 автомобілів", − йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку росіян у напрямку Синьківки. В свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині. Минулої доби окупанти втратили 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено 2 танки, 8 ББМ та зенітно-ракетний комплекс.

На Краматорському напрямку 20 травня уже відбито дві спроби росіян йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наразі ситуація напружена. З початку доби росіяни 12 разів атакували позиції українських військ. Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки. З початку доби підтверджені втрати окупантів на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців та 5 ББМ.

За уточненими даними, минулої доби тут загарбники загалом втратили 350 осіб безповоротно та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки.

На Курахівському напрямку тривають три атаки росіян біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два ворожих штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки, повідомили у Генштабі.

На Времівському напрямку окупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбили, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку триває боєзіткнення біля Кринок. Ще одну атаку 20 травня оборонці вже відбили. Противник успіху не мав.

"Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат. Командуванням вживаються заходи щодо виділення відповідних резервів та засобів вогневого ураження", − підсумували у Генштабі.