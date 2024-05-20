Ситуация на фронте обострена, с начала суток уже было 30 боестолкновений − Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ситуация на фронте обострилась, россияне давят на ряде направлений, только с начала суток произошло более 30 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 10:30 20 мая в Facebook

Дословно Генштаб: "С начала суток ситуация на фронте обострена, российские захватчики совершили 533 обстрела позиций наших войск, применили более 50 дронов-камикадзе. В настоящее время произошло более 30 боевых столкновений, по одному ракетному и авиаудару".

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Детали: За минувшие сутки на фронте произошло 140 боевых столкновений, россияне нанесли 5 ракетных ударов с применением 6 ракет и 55 авиационных ударов, во время которых сбросили 79 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 1 066 дронов-камикадзе, из них 82 БпЛА типа "Shahed" и "Ланцет".

Оккупанты за прошедшие сутки 4 056 раз обстреляли позиции украинских войск и мирные населенные пункты из различных видов вооружения, из них 118 обстрелов произошло из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении села Старица. Ситуация контролируемая. Кроме того, по данным Генштаба, украинские подразделения осуществили мероприятия по усилению оборонительных рубежей и позиций в определенных районах.

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"По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 261 человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Наши воины уничтожили 1 танк, артсистему, 8 единиц автомобильной и спецтехники и 13 БпЛА. Кроме того, повреждены 2 танка, 1 боевая бронированная машина, 8 артиллерийских систем и 6 автомобилей", − говорится в сводке.

На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили атаку россиян в направлении Синьковки. В свою очередь, в отдельных районах украинские воины проводят штурмовые действия. Ситуация контролируется.

На Северском направлении количество вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками немного снизилось. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения. Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Роздоловки, что в Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты потеряли 99 человек ранеными и погибшими и 21 единицу вооружения и военной техники. В частности, уничтожено 2 танка, 8 ББМ и зенитно-ракетный комплекс.

На Краматорском направлении 20 мая уже отбиты две попытки россиян идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения неподалеку от Клищеевки. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении сейчас ситуация напряженная. С начала суток россияне 12 раз атаковали позиции украинских войск. Боевые действия продолжаются в районах Евгеновки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретино. Принимаются меры для стабилизации обстановки. С начала суток подтверждены потери оккупантов на Покровском направлении в количестве 45 военнослужащих и 5 ББМ.

По уточненным данным, за прошедшие сутки здесь захватчики в общем потеряли 350 человек безвозвратно и ранеными, а также 20 единиц военной техники.

На Кураховском направлении продолжаются три атаки россиян возле Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируется. А два вражеских штурма уже успешно отбиты в районах Водяного и Красногоровки, сообщили в Генштабе.

На Времовском направлении оккупанты за эти сутки уже осуществили две попытки продвинуться вперед возле Старомайорского. Одну − отбили, еще один бой продолжается. Потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении продолжается боестолкновение у Крынок. Еще одну атаку 20 мая защитники уже отбили. Противник успеха не имел.

"Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери. Командованием принимаются меры по выделению соответствующих резервов и средств огневого поражения", − подытожили в Генштабе.