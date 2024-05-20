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Арештували прикордонника, який застрелив порушника кордону на Закарпатті

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 травня 2024, 12:12
Арештували прикордонника, який застрелив порушника кордону на Закарпатті
ілюстративне фото ДПСУ

Прикордоннику, який імовірно застрелив чоловіка, що втікав від правоохоронців на ділянці українсько-румунського кордону на Закарпатті 15 травня, повідомили про підозру в порушенні правил поводження зі зброєю.

Джерело: радниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування. Можу додатково сказати, що обрано запобіжний захід для цього правоохоронця: це – утримання під вартою без права внесення застави".

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Деталі: Сапьян нагадала, що 39-річний чоловік, який загинув, намагався незаконно перетнути кордон. Як це було – мають з’ясувати правоохоронці, слідчими ДБР наразі призначено експертизи, втому числі – балістичні.

Наразі триває досудове розслідування.

Що передувало: 17 травня стало відомо, що Державне бюро розслідувань вивчає обставини загибелі  чоловіка, який втікав від прикордонників на ділянці українсько-румунського кордону на Закарпатті 15 травня.

ВІДЕО ДНЯ

За попередніми даними, близько 19 години під час патрулювання прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік держрубежу з Румунією. Чоловік не зупинився на законну вимогу охоронців кордону і кинувся навтьоки. Під час переслідування співробітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї.

Пізніше правоохоронці виявили тіло ймовірного порушника з кульовим пораненням голови.

Військовослужбовців прикордонного наряду було допитано, одного з них – затримали. 

Теми: ухилянтикордонПрикордонна службаДБР
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