Арестовали пограничника, который застрелил нарушителя границы на Закарпатье

Пограничнику, который предположительно застрелил мужчину, убегавшего от правоохранителей на участке украинско-румынской границы на Закарпатье 15 мая, сообщили о подозрении в нарушении правил обращения с оружием.

Источник: советник Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На сегодняшний день мы имеем официально объявленное подозрение в нарушении правил обращения с оружием, повлекшее смерть потерпевшего. По такой статье можно на 10 лет лишиться свободы. На данном этапе проводится досудебное расследование. Могу дополнительно сказать, что избрана мера пресечения для этого правоохранителя: это - содержание под стражей без права внесения залога".

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Детали: Сапьян напомнила, что 39-летний мужчина, который погиб, пытался незаконно пересечь границу. Как это было - должны выяснить правоохранители, следователями ГБР пока назначены экспертизы, в том числе - баллистические.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало: 17 мая стало известно, что Государственное бюро расследований изучает обстоятельства гибели мужчины, который убегал от пограничников на участке украинско-румынской границы на Закарпатье 15 мая.

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По предварительным данным, около 19 часов во время патрулирования пограничники заметили мужчину, который направлялся в сторону госграницы с Румынией. Мужчина не остановился на законное требование охранников границы и бросился наутек. Во время преследования сотрудники ГПСУ осуществили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия.

Позже правоохранители обнаружили тело предполагаемого нарушителя с пулевым ранением головы.

Военнослужащие пограничного наряда были допрошены, один из них был задержан.