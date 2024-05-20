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Над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 травня 2024, 13:03
Над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету
фото: повітряне командування "Схід"

Захисники у понеділок 20 травня збили російську крилату ракету Х-59/69 над Дніпропетровською областю.

Джерело: Повітряне командування "Схід", голова ДОР Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "Близько 11:00 в Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69".

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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук подякував захисникам за бойову роботу. "Дякую ПвК "Схід"! Як завжди - THE BEST!" – написав він.

Теми: Дніпропетровська областьракетний ударППО
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