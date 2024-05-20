Над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету

Захисники у понеділок 20 травня збили російську крилату ракету Х-59/69 над Дніпропетровською областю.

Джерело: Повітряне командування "Схід", голова ДОР Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "Близько 11:00 в Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69".

Реклама:

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук подякував захисникам за бойову роботу. "Дякую ПвК "Схід"! Як завжди - THE BEST!" – написав він.