Над Дніпропетровщиною збили російську крилату ракету
Понеділок, 20 травня 2024, 13:03
Захисники у понеділок 20 травня збили російську крилату ракету Х-59/69 над Дніпропетровською областю.
Джерело: Повітряне командування "Схід", голова ДОР Микола Лукашук у Telegram
Дослівно: "Близько 11:00 в Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59/69".
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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук подякував захисникам за бойову роботу. "Дякую ПвК "Схід"! Як завжди - THE BEST!" – написав він.