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Над Днепропетровской областью сбили российскую крылатую ракету

Станислав ПогориловПонедельник, 20 мая 2024, 13:03
Над Днепропетровской областью сбили российскую крылатую ракету
фото: воздушное командование "Восток"

Защитники в понедельник 20 мая сбили российскую крылатую ракету Х-59/69 над Днепропетровской областью.

Источник: Воздушное командование "Восток", председатель ДОР Николай Лукашук в Telegram

Дословно: "Около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование „Восток" сбито управляемую авиационную ракету Х-59/69".

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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук поблагодарил защитников за боевую работу. "Спасибо ПвК „Восток"! Как всегда - THE BEST!" - написал он.

Темы: Днепропетровская областьракетный ударПВО
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