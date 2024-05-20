Над Днепропетровской областью сбили российскую крылатую ракету
Понедельник, 20 мая 2024, 13:03
Защитники в понедельник 20 мая сбили российскую крылатую ракету Х-59/69 над Днепропетровской областью.
Источник: Воздушное командование "Восток", председатель ДОР Николай Лукашук в Telegram
Дословно: "Около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование „Восток" сбито управляемую авиационную ракету Х-59/69".
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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук поблагодарил защитников за боевую работу. "Спасибо ПвК „Восток"! Как всегда - THE BEST!" - написал он.