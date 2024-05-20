Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
Понеділок, 20 травня 2024, 14:52
Російські війська в понеділок 20 травня обстріляли населений пункт Степногірськ Запорізької області, у результаті чого загинув чоловк.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Окупанти обстріляли прифронтовий Степногірськ Запорізької області і вбили людину".
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Деталі: За його словами, російські загарбники знову гатили по цивільних будинках, від ворожого обстрілу загинув чоловік, є руйнування.
"Росія - країна-терорист", - зазначив Федоров.