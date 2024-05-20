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Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 20 мая 2024, 14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
фото: карта google

Российские войска в понедельник 20 мая обстреляли населенный пункт Степногорск Запорожской области, в результате чего погиб человек.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Оккупанты обстреляли прифронтовой Степногорск Запорожской области и убили человека".

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Детали: По его словам, российские захватчики снова били по гражданским домам, от вражеского обстрела погиб человек, есть разрушения.

"Россия - страна-террорист", - отметил Федоров.

Темы: Запорожская областьобстрелжертвы
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