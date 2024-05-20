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"У небі – F-16. Під крилами – ракети США. Цілі знищено!": як пілоти ПС ЗСУ вправляються на тренажері

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 травня 2024, 15:34
У небі – F-16. Під крилами – ракети США. Цілі знищено!: як пілоти ПС ЗСУ вправляються на тренажері
фото Повітряних сил ЗСУ

В одній із бригад тактичної авіації льотчики Повітряних сил ЗСУ вже відпрацьовують бойові місії на авіаційному тренажері F-16, наданому Чехією.

Джерело: пресслужба ПС ЗСУ

Деталі: Начальник групи обслуговування тренажерів зазначає, що  отримання цієї сучасної платформи стало справнім "проривом".

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пс зсу

Пряма мова: "Я вже понад 20 років займаюсь авіатренажерами літаків типу "Су" та "МіГ", і всі ці роки нам доводилось, м’яко кажучи, непросто. Адже ситуація із постачанням нової техніки тривалий період була близькою до критичної.

Ні, ми ніколи не опускали рук. Робили усе можливе — ремонтували, модернізували, осучаснювали програмне забезпечення, залучали українських виробників… Найстарші тренажери ставали донорами для своїх трішки молодших "колег".

Ми часто чули про "брак коштів" чи "не на часі", але завдяки зусиллям фахівців, які готові вдень і вночі бігати з паяльником в руках навколо техніки, нам вдавалось зберігати обладнання.

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Та у всього є свій час і свій ресурс. У переважної більшості наших авіатренажерів давно вийшов ресурс. Враховуючи сьогодення, Повітряні сили аналізують технічні можливості в пошуку ефективно економічно вигідних рішень. Одне з таких є перехід на авіаційні тренажери з використанням віртуальної або фіксованої реальності, що надає пілоту відчуття реальності польоту, а також більший кут огляду. В передових країнах світу вже застосовують такі тренажери протягом крайніх п’яти років.

F-16 скоро надійдуть на озброєння наших бригад, тому іншого виходу, як перехід на нові тренажери, просто немає".

 
пс зсу

Деталі: За словами офіцера, реалістичність відчуттів, перевантаження, величезний вибір карт, режимів, сценаріїв, можливість відпрацьовувати застосування різного озброєння, моделювати дії в позаштатних ситуаціях, вражають, це зовсім інший рівень технологій.

 
фото ПС ЗСУ

Звісно, "один тренажер – в полі не воїн", і це лише початок. Найближчим часом такими платформами укомплектують усі бригади тактичної авіації, додають у Повітряних силах.

Що передувало: 10 травня 2024 року стало відомо, що Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Повідомлялось, що його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

У Повітряних силах пояснюють, що це не симулятор, а повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16. Далі буде змонтовано гідравліку, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту.

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
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