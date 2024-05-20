"В небе – F-16. Под крыльями – ракеты США. Цели уничтожены!": как пилоты ВС ВСУ осваивают тренажер
В одной из бригад тактической авиации летчики Воздушных сил ВСУ уже отрабатывают боевые миссии на авиационном тренажере F-16, предоставленном Чехией.
Источник: пресс-служба ВС ВСУ
Детали: Начальник группы обслуживания тренажеров отмечает, что получение этой современной платформы стало настоящим "прорывом".
Прямая речь: "Я уже более 20 лет занимаюсь авиатренажерами самолетов типа „Су" и „МиГ", и все эти годы нам приходилось, мягко говоря, непросто. Ведь ситуация с поставками новой техники длительный период была близкой к критической.
Нет, мы никогда не опускали рук. Делали все возможное - ремонтировали, модернизировали, осовременивали программное обеспечение, привлекали украинских производителей... Старейшие тренажеры становились донорами для своих немного младших "коллег".
Мы часто слышали о "нехватке средств" или "не время", но благодаря усилиям специалистов, которые готовы днем и ночью бегать с паяльником в руках вокруг техники, нам удавалось сохранять оборудование.
Но у всего есть свое время и свой ресурс. У подавляющего большинства наших авиатренажеров давно вышел ресурс. Учитывая настоящее, Воздушные силы анализируют технические возможности в поиске эффективно экономически выгодных решений. Одно из таких является переход на авиационные тренажеры с использованием виртуальной или фиксированной реальности, что дает пилоту ощущение реальности полета, а также больший угол обзора. В передовых странах мира уже применяют такие тренажеры в течение крайних пяти лет.
F-16 скоро поступят на вооружение наших бригад, поэтому другого выхода, как переход на новые тренажеры, просто нет".
Детали: По словам офицера, реалистичность ощущений, перегрузки, огромный выбор карт, режимов, сценариев, возможность отрабатывать применение различного вооружения, моделировать действия во внештатных ситуациях, поражают, это совсем другой уровень технологий.
Конечно, "один тренажер - в поле не воин", и это только начало. В ближайшее время такими платформами укомплектуют все бригады тактической авиации, добавляют в Воздушных силах.
Что предшествовало: 10 мая 2024 года стало известно, что Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации. Сообщалось, что его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.
В Воздушных силах объясняют, что это не симулятор, а полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16. Далее будет смонтирована гидравлика, чтобы пилот максимально почувствовал реалистичность тренировочного полета.