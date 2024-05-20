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"Редіс": 900 оборонців "Азовсталі" 2 роки в полоні. Ми не зупинимось, доки не повернемо всіх

Альона Мазуренко Понеділок, 20 травня 2024, 16:12
Редіс: 900 оборонців Азовсталі 2 роки в полоні. Ми не зупинимось, доки не повернемо всіх
ДЕНИС ПРОКОПЕНКО, ФОТО: АЗОВ

Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") через 2 роки після виходу бійців з території "Азовсталі" нагадав, що в полоні окупантів досі понад 900 військовослужбовців "Азову".

Джерело: Прокопенко у Facebook

Дослівно: "Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців, котрі загинули у міських боях та в результаті теракту в Оленівці, і свобода сотень наших побратимів, які вже 2 роки знаходяться у російському полоні.

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Минуло 2 роки. 2 роки спротиву понад 900 військовослужбовців 12-ої бригади спеціального призначення "Азов", котрі своїми відчайдушними діями врятували Україну, а зараз перебувають у російському полоні.

Їхні імена не забуті. Сьогодні кожен наш бій, кожен постріл і кожен крок має на меті одне — повернути полонених азовців додому. І поки цього не станеться, ми не зупинимось і не припинимо боротьбу.
Ми повернемо всіх. І визволилимо кожного".

Деталі: Прокопенко нагадав, що 2 роки тому він отримав наказ від вищого військово-політичного керівництва країни – припинити оборону Маріуполя та вийти з території "Азовсталі" у полон.

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До цього, в результаті перемовин з російською стороною, було досягнуто домовленостей щодо евакуації цивільних із заводу "Азовсталь". Тоді сотні людей, жителів Маріуполя, які знайшли прихисток на території заводу, були врятовані.

Всі цивільні, які переховувалися від ворожих бомбардувань на "Азовсталі", лишилися живими. Остання цивільна особа залишила територію заводу 7-го травня 2022 року.

Після цього Маріупольський гарнізон продовжував тримати оборону до відповідного наказу вищого командування.

Командир також опублікував світлину, зроблену під час перемовин на нейтральній території між підприємством "Комунальник" та металургійним заводом "Азовсталь", у травні 2022 року.

 
Прокопенко у Facebook

Теми: Азов МаріупольполоненіРосія
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