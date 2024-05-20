"Редис": 900 защитников "Азовстали" 2 года в плену. Мы не остановимся, пока не вернем всех

Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко ("Редис") спустя 2 года после выхода бойцов с территории "Азовстали" напомнил, что в плену оккупантов до сих пор более 900 военнослужащих "Азова".

Источник: Прокопенко в Facebook

Дословно: "Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Еленовке, и свобода сотен наших собратьев, которые уже 2 года находятся в российском плену.

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Прошло 2 года. 2 года сопротивления более 900 военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов", которые своими отчаянными действиями спасли Украину, а сейчас находятся в российском плену.

Их имена не забыты. Сегодня каждый наш бой, каждый выстрел и каждый шаг имеет целью одно - вернуть пленных азовцев домой. И пока этого не произойдет, мы не остановимся и не прекратим борьбу.

Мы вернем всех. И освободим каждого".

Детали: Прокопенко напомнил, что 2 года назад он получил приказ от высшего военно-политического руководства страны - прекратить оборону Мариуполя и выйти с территории "Азовстали" в плен.

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До этого, в результате переговоров с российской стороной, были достигнуты договоренности об эвакуации гражданских с завода "Азовсталь". Тогда сотни людей, жителей Мариуполя, которые нашли убежище на территории завода, были спасены.

Все гражданские, которые скрывались от вражеских бомбардировок на "Азовстали", остались живы. Последнее гражданское лицо покинуло территорию завода 7-го мая 2022 года.

После этого Мариупольский гарнизон продолжал держать оборону до соответствующего приказа высшего командования.

Командир также опубликовал фотографию, сделанную во время переговоров на нейтральной территории между предприятием "Коммунальник" и металлургическим заводом "Азовсталь", в мае 2022 года.