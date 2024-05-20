МОУ: Військовим не потрібно оновлювати свої дані – що робити, якщо Резерв+ показав "у розшуку"

Чинним військовим не потрібно оновлювати дані щодо себе, тож їм немає потреби завантажувати застосунок "Резерв+".

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook

Деталі: Служба підтримки електронного кабінету військовозобов’язаного опрацьовує звернення українців. За словами заступниці міністра, команда розібрала понад 4000 кейсів та дає відповіді на деякі запитання.

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Зокрема в Міноборони наголошують, що військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати правила обліку.

Пряма мова: "Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус "в розшуку", це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу".

Деталі: Окремо в МОУ просять також невійськовозобов'язаних жінок не завантажувати "Резерв+" і не створювати додаткове навантаження на систему.

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"Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої", – зазначили в МОУ.

Що передувало: 18 травня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного – застосунок "Резерв +".

За даними Міноборони, станом на 20 травня близько пів мільйона українських чоловіків призовного віку оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку "Резерв+".