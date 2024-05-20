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МОУ: Военным не нужно обновлять свои данные – что делать, если Резерв+ показал "в розыске"

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 мая 2024, 18:43
МОУ: Военным не нужно обновлять свои данные – что делать, если Резерв+ показал в розыске
иллюстративное фото

Действующим военным не нужно обновлять данные о себе, поэтому им нет необходимости загружать приложение "Резерв+".

Источник: замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook

Детали: Служба поддержки электронного кабинета военнообязанного обрабатывает обращения украинцев. По словам заместителя министра, команда разобрала более 4000 кейсов и дает ответы на некоторые вопросы.

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В частности, в Минобороны отмечают, что военнослужащим не нужно обновлять данные о себе. Они не стоят на воинском учете, поэтому не могут нарушать правила учета.

Прямая речь: "Если вы все же загрузили приложение и увидели статус „в розыске", это означает, что ТЦК не успел оцифровать ваши данные. Вы или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр и предоставить необходимые документы - паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу".

Детали: Отдельно в МОУ просят также невоеннообязанных женщин не загружать "Резерв+" и не создавать дополнительную нагрузку на систему.

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"Мы очень просим всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение. Мы понимаем, что сейчас есть огромный интерес к продукту. Но количество запросов на авторизацию является рекордным. Поэтому это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои", - отметили в МОУ.

Что предшествовало: 18 мая заработал электронный кабинет военнообязанного - приложение "Резерв +".

По данным Минобороны, по состоянию на 20 мая около полумиллиона украинских мужчин призывного возраста обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

Темы: мобилизацияМинобороныдиджитализация
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