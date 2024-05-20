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У окупованому Довжанську на Луганщині прогриміли вибухи на складі паливних матеріалів

Тетяна ОлійникПонеділок, 20 травня 2024, 22:51
У окупованому Довжанську на Луганщині прогриміли вибухи на складі паливних матеріалів
скриншот

В тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині прогриміло кілька вибухів, окупанти заявили про атаку на склад паливно-мастильних матеріалів.

Джерело: призначений Росією глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник, видання Astra

Деталі: Пасічник повідомляє про начебто ракетний удар "із застосуванням касетних боєприпасів".

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На місці рятувальники намагаються приборкати пожежу, щоб вогонь не поширився на сусідні будівлі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

Вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи, російські пропагандисти писали про ракетний удар, а голова Луганської ОВА зазначив, що на місці влучання облаштоване військове містечко окупантів.

Теми: окупаціявибухЛуганська область
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