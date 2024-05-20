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В оккупированном Должанске в Луганской области прогремели взрывы на складе топливных материалов

Татьяна ОлейникПонедельник, 20 мая 2024, 22:51
В оккупированном Должанске в Луганской области прогремели взрывы на складе топливных материалов
скриншот

Во временно оккупированном Должанске в Луганской области прогремело несколько взрывов, оккупанты заявили об атаке на состав горюче-смазочных материалов.

Источник: назначенный Россией глава оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник, издание Astra

Детали: Пасечник сообщает о якобы ракетном ударе "с применением кассетных боеприпасов".

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На месте спасатели пытаются обуздать пожар, чтобы огонь не распространился на соседние здания.

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Что предшествовало:

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, российские пропагандисты писали о ракетном ударе, а глава Луганской ОВ отметил, что на месте попадания обустроен военный городок оккупантов.

Темы: оккупациявзрывЛуганская область
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