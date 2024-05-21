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Російська влада на окупованих територіях хоче вилучити більше 13 тисяч "безгосподарних" квартир і будинків

Олена ІвашківВівторок, 21 травня 2024, 00:37
Російська влада на окупованих територіях хоче вилучити більше 13 тисяч безгосподарних квартир і будинків
Зруйновані будинки у Маріуполі, травень 2022 року, фото: Getty Images

Окупаційна російська влада визнала "безгосподарним майном" тисячі квартир і будинків на захоплених РФ територіях України і збирається вилучити їх на користь держави.

Джерело: "Новая газета Европа"

Деталі: За підрахунками видання, за три роки "адміністрації" окупованих територій виявили 13,3 тисячі "безгосподарних" об'єктів нерухомості, половину з яких - за неповний 2024 рік. При цьому в перший рік повномасштабної війни проросійські чиновники знаходили в середньому по 235 "покинутих" будинків щомісяця, а зараз - по півтори тисячі.

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Здебільшого "безгосподарними" визнають квартири та будинки, власники яких втекли від війни в Росію, Україну та інші країни, йдеться в дослідженні. Журналісти також поговорили з жителем самопроголошеної ДНР, який понад два роки воює на боці Росії. Нещодавно він дізнався від сусідів, що його квартиру визнали "безгосподарним майном" і можуть націоналізувати.

Незважаючи на те, що окупаційна влада обіцяє вилучати житло тільки тих, хто виїхав з 2014 року і не збирається повертатися додому, 77,5% "безгосподарської" нерухомості перебуває на нещодавно окупованих територіях. Лідери за кількістю "покинутого" житла - Маріуполь, Мелітополь і Сватове, захоплені російськими військами навесні 2022 року.

За виявлення "безгосподарної" нерухомості відповідають співробітники окупаційних адміністрацій. У публікації "Нової газети Європа" стверджується, що часто вони віддають перевагу житлу в центральних районах.

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Пряма мова мешканки Горлівки: "У списках виявленого житла без господарів, які публікує адміністрація, звертає на себе увагу розташування цих об'єктів: тільки центр або основні дорожні магістралі периферії. Жодних прифронтових і неблагополучних у плані житлового облаштування районів. Це наштовхує городян на сумні думки про віджимання майна у біженців у корисливих цілях".

Ще деталі: Власники квартир і будинків в окупованих регіонах, йдеться в статті, можуть зберегти за собою права на нерухомість, якщо вони живуть там, оплачують комунальні послуги та зареєструють житло в російському Єдиному державному реєстрі нерухомості (ЄДРН). Жителі цих регіонів заявили журналістам, що біженцям виконати всі три умови нереально.

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Теми: окупаціявійна
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