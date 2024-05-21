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Российские власти на оккупированных территориях хотят изъять более 13 тысяч "бесхозных" квартир и домов

Алена ИвашкивВторник, 21 мая 2024, 00:37
Российские власти на оккупированных территориях хотят изъять более 13 тысяч бесхозных квартир и домов
Разрушенные дома в Мариуполе, май 2022 года, фото: Getty Images

Оккупационные российские власти признали "бесхозным имуществом" тысячи квартир и домов на захваченных РФ территориях Украины и собираются изъять их в пользу государства.

Источник: "Новая газета Европа"

Детали: По подсчетам издания, за три года "администрации" оккупированных территорий обнаружили 13,3 тысячи "бесхозных" объектов недвижимости, половину из которых - за неполный 2024 год. При этом в первый год полномасштабной войны пророссийские чиновники находили в среднем по 235 "брошенных" домов ежемесячно, а сейчас - по полторы тысячи.

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В основном "бесхозными" признают квартиры и дома, владельцы которых сбежали от войны в Россию, Украину и другие страны, говорится в исследовании. Журналисты также поговорили с жителем самопровозглашенной ДНР, который более двух лет воюет на стороне России. Недавно он узнал от соседей, что его квартиру признали "бесхозным имуществом" и могут национализировать.

Несмотря на то, что оккупационные власти обещают изымать жилье только тех, кто выехал с 2014 года и не собирается возвращаться домой, 77,5% "бесхозной" недвижимости находится на недавно оккупированных территориях. Лидеры по количеству "брошенного" жилья - Мариуполь, Мелитополь и Сватово, захваченные российскими войсками весной 2022 года.

За выявление "бесхозной" недвижимости отвечают сотрудники оккупационных администраций. В публикации "Новой газеты Европа" утверждается, что часто они отдают предпочтение жилью в центральных районах.

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Прямая речь жительницы Горловки: "В списках выявленного жилья без хозяев, которые публикует администрация, обращает на себя внимание расположение этих объектов: только центр или основные дорожные магистрали периферии. Никаких прифронтовых и неблагополучных в плане жилищного обустройства районов. Это наталкивает горожан на печальные мысли об отжиме имущества у беженцев в корыстных целях".

Еще детали: Владельцы квартир и домов в оккупированных регионах, говорится в исследовании, могут сохранить за собой права на недвижимость, если они живут там, оплачивают коммунальные услуги и зарегистрируют жилье в российском Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Жители этих регионов заявили журналистам, что беженцам выполнить все три условия нереально.

Напомним:

Темы: оккупациявойна
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