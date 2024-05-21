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У Польщі арештували дев’ятьох осіб, яких підозрюють у роботі на Росію

Олена ІвашківВівторок, 21 травня 2024, 01:19
У Польщі арештували дев’ятьох осіб, яких підозрюють у роботі на Росію
Дональд Туск, фото: Getty Images

Спецслужби Польщі арештували дев’ять осіб, які на замовлення російських спецслужб вчиняли акти саботажу та диверсій на території країни.

Джерело:  глава польського уряду Дональд Туск в ефірі TVN24

Пряма мова Туска: "Зараз у нас заарештовано дев’ятеро підозрюваних, яким висунуто обвинувачення у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на замовлення російських cпецслужб. Це стосується побиття, підпалу та замаху на підпал".

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Деталі: Він підкреслив, що справа є "дуже серйозною". За його словами, крім Польщі, це стосується кількох європейських країн, зокрема Литви, Латвії та Естонії, схожі сигнали спостерігаються також у Швеції.

Глава уряду зазначив, що Польща у цій справі тісно співпрацює із союзниками та сусідніми країнами, і він задоволений ефективною роботою спецслужб.

Туск також заявив, що у вівторок під час засідання уряду він повідомить про деталі створення комісії з розслідування російських впливів на польський політикум останніми роками. Він додав, що комісія не буде публічною, а працюватиме інтенсивно у закритому режимі.

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Теми: Польща
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