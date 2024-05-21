У Польщі арештували дев’ятьох осіб, яких підозрюють у роботі на Росію
Спецслужби Польщі арештували дев’ять осіб, які на замовлення російських спецслужб вчиняли акти саботажу та диверсій на території країни.
Джерело: глава польського уряду Дональд Туск в ефірі TVN24
Пряма мова Туска: "Зараз у нас заарештовано дев’ятеро підозрюваних, яким висунуто обвинувачення у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на замовлення російських cпецслужб. Це стосується побиття, підпалу та замаху на підпал".
Деталі: Він підкреслив, що справа є "дуже серйозною". За його словами, крім Польщі, це стосується кількох європейських країн, зокрема Литви, Латвії та Естонії, схожі сигнали спостерігаються також у Швеції.
Глава уряду зазначив, що Польща у цій справі тісно співпрацює із союзниками та сусідніми країнами, і він задоволений ефективною роботою спецслужб.
Туск також заявив, що у вівторок під час засідання уряду він повідомить про деталі створення комісії з розслідування російських впливів на польський політикум останніми роками. Він додав, що комісія не буде публічною, а працюватиме інтенсивно у закритому режимі.
Нагадаємо:
- У серпні минулого року у Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали підозрюваного у діяльності шпигунської мережі, що працює на Росію.
- Голова Міністерства внутрішніх справ та екс-міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня 2023 року, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев'ять осіб.
- Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів. Зокрема, 30 червня у Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста.