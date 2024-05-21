В Польше арестовали девять человек, которых подозревают в работе на Россию
Спецслужбы Польши арестовали девять человек, которые по заказу российских спецслужб совершали акты саботажа и диверсий на территории страны.
Источник: глава польского правительства Дональд Туск в эфире TVN24
Прямая речь Туска: "Сейчас у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлено обвинение в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по заказу российских спецслужб. Это касается избиения, поджога и покушения на поджог".
Детали: Он подчеркнул, что дело является "очень серьезным". По его словам, кроме Польши, это касается нескольких европейских стран, в частности Литвы, Латвии и Эстонии, похожие сигналы наблюдаются также в Швеции.
Глава правительства отметил, что Польша в этом деле тесно сотрудничает с союзниками и соседними странами, и он доволен эффективной работой спецслужб.
Туск также заявил, что во вторник во время заседания правительства он сообщит о деталях создания комиссии по расследованию российских влияний на польский политикум в последние годы. Он добавил, что комиссия не будет публичной, а будет работать интенсивно в закрытом режиме.
Напомним:
- В августе прошлого года в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали подозреваемого в деятельности шпионской сети, работающей на Россию.
- Глава Министерства внутренних дел и экс-министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России. В рамках этой операции задержали девять человек.
- Позже в марте в Польше произошли дальнейшие задержания разоблаченных из этой сети шпионов. В частности, 30 июня в Польше по подозрению в шпионаже задержали российского хоккеиста.