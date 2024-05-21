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В Польше арестовали девять человек, которых подозревают в работе на Россию

Алена ИвашкивВторник, 21 мая 2024, 01:19
В Польше арестовали девять человек, которых подозревают в работе на Россию
Дональд Туск, фото: Getty Images

Спецслужбы Польши арестовали девять человек, которые по заказу российских спецслужб совершали акты саботажа и диверсий на территории страны.

Источник: глава польского правительства Дональд Туск в эфире TVN24

Прямая речь Туска: "Сейчас у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлено обвинение в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по заказу российских спецслужб. Это касается избиения, поджога и покушения на поджог".

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Детали: Он подчеркнул, что дело является "очень серьезным". По его словам, кроме Польши, это касается нескольких европейских стран, в частности Литвы, Латвии и Эстонии, похожие сигналы наблюдаются также в Швеции.

Глава правительства отметил, что Польша в этом деле тесно сотрудничает с союзниками и соседними странами, и он доволен эффективной работой спецслужб.

Туск также заявил, что во вторник во время заседания правительства он сообщит о деталях создания комиссии по расследованию российских влияний на польский политикум в последние годы. Он добавил, что комиссия не будет публичной, а будет работать интенсивно в закрытом режиме.

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Темы: Польша
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