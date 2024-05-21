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У Німеччині з ножем напали на 15-річного біженця з України

Олена ІвашківВівторок, 21 травня 2024, 06:45
У Німеччині з ножем напали на 15-річного біженця з України
Навпроти цього будинку у Дортмунді напали на українського хлопця, фото: Джастін Брош/ANC NEWS

У Дортмунді невідомі напали на молодого українця, який гуляв ввечері з двома друзями. 

Джерело: Bild

Деталі: Близько 21:00 компанія розговорилися з двома дівчатами. Групі молодих людей це, очевидно, не сподобалося, і почалася бійка. Раптом один з чоловіків витягнув ніж.

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Як повідомляє Bild, 15-річний підліток отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла. 

Підліткам вдалося втекти. Тяжко поранений українець пройшов кілометр по Дортмунду, перш ніж втратити свідомість. 

Лікар швидкої допомоги боровся за життя неповнолітнього. Швидка допомога доставила важко пораненого хлопця до клініки.

ВІДЕО ДНЯ

Прокурор Марібель Андерссон припускає спробу ненавмисного вбивства. 

Поліція веде активні пошуки нападника, розслідуванням займається відділ по розслідуванню вбивств. 

За даними поліції, стан українського хлопця зараз стабільний.

Нагадаємо:

  • 10 лютого Федерація баскетболу України повідомила про трагічну загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині внаслідок нападу.
  • За даними Федерації, Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці. Лікарі не змогли врятувати Єрмакова.
  • 20 лютого у лікарні помер Артем Козаченко, якого поранили ножем у німецькому Обергаузені.

  • У березні стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців. Пізніше повідомили, що її кількатижневу доньку знайшли живою, а 51-річну матір мертвою.

Теми: Німеччинанапад
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