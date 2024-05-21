У Німеччині з ножем напали на 15-річного біженця з України

Навпроти цього будинку у Дортмунді напали на українського хлопця, фото: Джастін Брош/ANC NEWS

У Дортмунді невідомі напали на молодого українця, який гуляв ввечері з двома друзями.

Джерело: Bild

Деталі: Близько 21:00 компанія розговорилися з двома дівчатами. Групі молодих людей це, очевидно, не сподобалося, і почалася бійка. Раптом один з чоловіків витягнув ніж.

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Як повідомляє Bild, 15-річний підліток отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив ніж у верхню частину тіла.

Підліткам вдалося втекти. Тяжко поранений українець пройшов кілометр по Дортмунду, перш ніж втратити свідомість.

Лікар швидкої допомоги боровся за життя неповнолітнього. Швидка допомога доставила важко пораненого хлопця до клініки.

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Прокурор Марібель Андерссон припускає спробу ненавмисного вбивства.

Поліція веде активні пошуки нападника, розслідуванням займається відділ по розслідуванню вбивств.

За даними поліції, стан українського хлопця зараз стабільний.

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