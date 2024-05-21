В Германии с ножом напали на 15-летнего беженца из Украины
В Дортмунде неизвестные напали на молодого украинца, который гулял вечером с двумя друзьями.
Источник: Bild
Детали: Около 21:00 компания разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей это, очевидно, не понравилось, и началась драка. Вдруг один из мужчин вытащил нож.
Как сообщает Bild, 15-летний подросток получил сначала порез шеи, а затем нападавший вонзил нож в верхнюю часть тела.
Подросткам удалось убежать. Тяжело раненый украинец прошел километр по Дортмунду, прежде чем потерять сознание.
Врач скорой помощи боролся за жизнь несовершеннолетнего. Скорая помощь доставила тяжело раненого парня в клинику.
Прокурор Марибель Андерссон предполагает попытку непреднамеренного убийства.
Полиция ведет активные поиски нападавшего, расследованием занимается отдел по расследованию убийств.
По данным полиции, состояние украинского парня сейчас стабильное.
Напомним:
- 10 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила о трагической гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии в результате нападения.
- По данным Федерации, Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы. Врачи не смогли спасти Ермакова.
- 20 февраля в больнице умер Артем Козаченко, которого ранили ножом в немецком Обергаузене.
- В марте стало известно, что на западе Германии нашли мертвую гражданку Украины с временной защитой, проживавшую в приюте для беженцев. Позже сообщили, что ее недельную дочь нашли живой, а 51-летнюю мать мертвой.