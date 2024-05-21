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В Германии с ножом напали на 15-летнего беженца из Украины

Алена ИвашкивВторник, 21 мая 2024, 06:45
В Германии с ножом напали на 15-летнего беженца из Украины
Напротив этого дома в Дортмунде напали на украинского парня, фото: Джастин Брош/ANC NEWS

В Дортмунде неизвестные напали на молодого украинца, который гулял вечером с двумя друзьями. 

Источник: Bild

Детали: Около 21:00 компания разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей это, очевидно, не понравилось, и началась драка. Вдруг один из мужчин вытащил нож.

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Как сообщает Bild, 15-летний подросток получил сначала порез шеи, а затем нападавший вонзил нож в верхнюю часть тела. 

Подросткам удалось убежать. Тяжело раненый украинец прошел километр по Дортмунду, прежде чем потерять сознание. 

Врач скорой помощи боролся за жизнь несовершеннолетнего. Скорая помощь доставила тяжело раненого парня в клинику.

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Прокурор Марибель Андерссон предполагает попытку непреднамеренного убийства. 

Полиция ведет активные поиски нападавшего, расследованием занимается отдел по расследованию убийств. 

По данным полиции, состояние украинского парня сейчас стабильное.

Напомним:

  • 10 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила о трагической гибели 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии в результате нападения.
  • По данным Федерации, Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы. Врачи не смогли спасти Ермакова.
  • 20 февраля в больнице умер Артем Козаченко, которого ранили ножом в немецком Обергаузене.
  • В марте стало известно, что на западе Германии нашли мертвую гражданку Украины с временной защитой, проживавшую в приюте для беженцев. Позже сообщили, что ее недельную дочь нашли живой, а 51-летнюю мать мертвой.

Темы: Германиянападение
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