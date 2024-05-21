В Росії арештували генерал-майора, який воював на Запорізькому напрямку

Колишнього командира 58-ї армії РФ генерал-майора Івана Попова затримали і заарештовали в Росії.

Джерело: ТАСС із посиланням на правоохоронні органи, РБК

Деталі: Зазначено, що його затримали "у справі про шахрайство в особливо великому розмірі".

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17 травня 2024 року Попову було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці", - підтвердили російському виданню РБК у пресслужбі 235 гарнізонного військового суду.

У липні 2023 року Іван Попов в аудіозверненні до своїх підлеглих і військових заявив про "складну ситуацію зі старшим начальством". За його словами, він "окреслив усі проблемні питання", які існували в армії РФ, зокрема відсутність засобів контрбатарейної боротьби і станцій артилерійської розвідки, а також "масову загибель і каліцтва" російських солдатів.

Після цієї доповіді відбулося усунення з посади "за один день", говорив Попов. Звернення командувача публікував депутат Держдуми, колишній командувач 58-ю армією Андрій Гурульов. Міноборони Росії цієї інформації офіційно не коментувало.

ВІДЕО ДНЯ

На війні в Україні Попов був командувачем 58-ї загальновійськової армії, що відповідала за Запорізький напрямок.