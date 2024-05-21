В России арестовали генерал-майора, который воевал на Запорожском направлении

Бывший командир 58-й армии РФ генерал-майор Иван Попов задержан и арестован в России.

Источник: ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, РБК

Детали: Указано, что его задержали "по делу о мошенничестве в особо крупном размере".

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17 мая 2024 года Попову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — подтвердили российскому изданию РБК в пресс-службе 235 гарнизонного военного суда.

В июле 2023 года Иван Попов в аудиообращении к своим подчиненным и военным заявил о "сложной ситуации со старшим начальством". По его словам, он "обозначил все проблемные вопросы", которые существовали в армии РФ, в частности отсутствие средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также "массовую гибель и увечья" российских солдат.

После этого доклада последовало отстранение от должности "за один день", говорил Попов. Обращение командующего публиковал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. Минобороны России эту информацию официально не комментировало.

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На войне в Украине Попов был командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление.