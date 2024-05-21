У Росії визнали "небажаною організацією" фонд "Повернись живим"

Міністерство юстиції Росії додало до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана "небажаною" на території, фонд допомоги українським військовим "Повернись живим" і рух за незалежність Карелії "Stop the Occupation of Karelia".

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на правозахисний проєкт "ОВД-Инфо"

Деталі: Зазначається, що обидві організації внесли до відповідного реєстру Мін'юсту. Генпрокуратура винесла рішення ще наприкінці квітня, але не повідомила про це.

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Також до реєстру додали правозахисну організацією Freedom House, яку оголосили "небажаною" 7 травня.

Нагадаємо: 11 квітня 2024 року в інтерв'ю УП керівник благодійного фонду України "Повернись живим", військовий експерт Тарас Чмут розповів про поточну ситуацію на фронті, проаналізував підготовку російських військ до чергового наступу та розкритикував те, як відбувається мобілізація в Україні.